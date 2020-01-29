3 أشهر للانتهاء من التقييم النهائي لصفقة بيع فودافون مصر

كتب – علاء حجاج:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية في فودافون مصر، إن شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية، ستنتهيان من تقييم قيمة الصفقة بصفة نهائية خلال شهرين إلى 3 أشهر .

وأضاف عصام أنه بموجب اتفاق المساهمين بين مجموعة فودافون العالمية، والمصرية للاتصالات فإن الأخيرة لها حق الشفعة في شراء حصة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر ، منوها إلى أن مسألة تقييم أسهم الشركة لا تخضع لآراء الشركاء وإنما للبائع المحتمل .

وأشار إلى أن فودافون العالمية أخطرت رسميا المصرية للاتصالات بذلك أمس خلال لقاء رئيس مجموعة فودافون العالمية مع عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات.

وأعلنت شركة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC" لبيع حصتها في فودافون مصر.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم الشركة، فيما تبلغ حصة فودافون العالمية محل الصفقة 55% من أسهم شركة فودافون مصر.

وبحسب بيان من شركة فودافون، تبلغ قيمة حصة فودافون في شركة فودافون مصر نحو 2.4 مليار دولار، وتبلغ القمية الإجمالية للشركة ووفقا لتقييم الصفقة 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودي.