فودافون: سنعرض على المصرية للاتصالات شراء حصتنا قبل بيعها للشركة السعودية

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، اليوم الأربعاء إنه بعد الانتهاء من إجراءات وتحديد سعر صفقة بيع حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر، لشركة الاتصالات السعودية، سيتم عرض الصفقة على الشركة المصرية للاتصالات.

واتفقت شركة الاتصالات السعودية "STC" على الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار.

وأصدرت الشركتان بيانات منفصلة اليوم تؤكد فيها أنهما ينتظران باقي إجراءات الاستحواذ خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لإتمام الصفقة بنهاية يونيو المقبل على أن يتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي وقتها.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات 45% من أسهم الشركة.

وقال عصام في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الصفقة إنه بعد انتهاء الإجراءات وتحديد سعر الصفقة النهائي سيتم عرض الصفقة على المصرية للاتصالات بموجب حق الشفعة.

وأضاف أن المصرية للاتصالات من حقها تقديم عرض موازي للعرض المقدم من الشركة السعودية، وفي هذه الحالية يمكنها أن تستحوذ على شركة فوادفون مصر بالكامل.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم إنها تتابع عن كثب إجراءات بيع حصة فودافون في شركة فودافون مصر.

وأضافت الشركة، أنها تدرس كافة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع استثماراتها في شركة فوادفون مصر، في ضوء حقوق الشركة وفقًا لاتفاقية المساهمين وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.