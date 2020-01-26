البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، عن زيادة الدين الخارجي لمصر، إلى نحو 109.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول، من العام المالي الجاري.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ الدين الخارجي طويل الأجل 98.329 مليار دولار، وقصير الأجل 11.033 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

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