رئيس "سلامة الغذاء" يوصي بطهي اللحوم جيدا لتفادي فيروس كورونا

كتب- عبدالقادر رمضان:

أوصى الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بضرورة طهي اللحوم ومنتجاتها، جيدا، وكذلك البيض والألبان، من أجل تفادي الإصابة بفيروس "كورونا".

وقال منصور في تصريحات لمصراوي، إن المرض يمكنه الانتقال إلى بعض الحيوانات، التي قد تنقل بدورها العدوى للإنسان، "ولذلك مهم جدا عدم تناول اللحوم أو الألبان نيئة، وضرورة تسويتها بشكل جيد قبل تناولها".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج اعترف أمس بصعوبة الأوضاع في بلاده وتفشي فيروس كورونا، كما أغلقت الصين كافة المطارات والموانئ الموجودة بمدينتين تم اكتشاف حالات إصابة بها.

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض أغلبهم في الصين، وتوفي 56 شخصا.

وقال منصور، إن هيئة سلامة الغذاء، ستشدد الرقابة على فحص واردات الأغذية، خاصة المصنعة من أصل حيواني، لتفادي انتقال فيروس كورونا إلى مصر.

"سنشدد الرقابة على واردات الأغذية من أي دول يحتمل أن تنقل الفيروس لغيرها.. خاصة الأغذية المصنعة من أصل حيواني"، بحسب ما قاله منصور.

وأوضح منصور، أن المرض متواجد بشكل أساسي، في الصين، وأن الحالات التي ظهرت في بعض الدول الأخرى كانت قادمة من الصين.

وقال إن الهيئة تدرس حاليا موقف انتشار المرض وتأثيره على المنتجات الغذائية التي تستوردها مصر، سواء الدواجن أو اللحوم، أو المنتجات المصنعة منهما.

وأشار إلى أن مصر لا تستورد أغذية من الصين، إلا بعض كميات من الثوم، والباقي منتجات صناعية.

وفي أقل من 48 ساعة انتشر فيروس كورونا بشكل كبير وأعلنت كل من فرنسا، وتايلاند، واليابان، والولايات المتحدة، وجود حالات إصابة بالفيروس، فضلًا عن الصين موطن الفيروس.

وتسبب فيروس كورنا في حالة من الهلع العالمي بسبب تصنيف الأطباء له بأنه شديد الخطورة ومميت، وتشبه أعراضه إلى حد كبير أعراض فيروس الإنفلونزا.

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