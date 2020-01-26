وزير البترول يدشن ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن ببورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

دشن طارق الملا وزير البترول، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢، ومصر ٣) بميناء بورسعيد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه تم خلال عملية التدشين رفع علم مصر على الناقلتين البالغ إجمالي تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول، مما يُعد إضافة قوية لأسطول قطاع البترول البحري الذي يعمل في مجال تموين السفن في الموانئ المصرية.

وقال وزير البترول إن الناقلات حديثة الصنع ومصممة بتكنولوجيا أوروبية، وذلك في إطار استراتيجة الوزارة وخطتها الرائدة لتطوير وتحديث قطاع تموين السفن وفقاً للمواصفات القياسية العالمية من خلال إحلال الناقلات البحرية أحادية البدن بناقلات ثنائية البدن تتوافق مع أحدث الإصدارات الدولية للمنظمة البحرية العالمية.

وأضاف الوزير أن أن الناقلة البحرية (مصر 1) كانت أولى ثمار هذه الاستراتيجية، والتي تم تشغيلها مطلع سبتمبر الماضي، ليصبح الآن عدد الناقلات البحرية ثنائية البدن التابعة لشركة مصر للبترول 3 ناقلات مما يساهم بفاعلية فى استدامة تلبية احتياجات السفن من الوقود على امتداد المجرى الملاحي لقناة السويس.

وذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي بتحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول البترول والغاز وما يصاحبه من زيادة في عدد وحركة السفن.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمكنت مؤخرا من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية لمصر في نشاط تموين السفن وتحقيق نتائج متميزة مدعومة بتعديل استراتيجية العمل في إدارة هذا النشاط.

وقال حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، إن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طنا ومزودة بثلاث مضخات بقدرات تدفيعية قياسية تصل إلى 450 طنا في الساعة لمنتج المازوت، و125 طنا في الساعة للسولار.

وأضاف أنه يتم تشغيل الناقلة بأنظمة التحكم الآلي في كافة عمليات التداول والتموين، والتي تعد أيضا مزودة بكافة التجهيزات وفقاً للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية والمجرى الملاحي لقناة السويس من مخاطر التلوث البحري.

وأشار فتحي إلى أن من المخطط تشعيل الناقلتين بمينائي السويس وبورسعيد مما يعظم من إيرادات الشركة، موضحة أن قيمة مبيعات الناقلة "مصر1" منذ أول سبتمبر 2019 وحتى الآن بلغت 223 مليون جنيه.