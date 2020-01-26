رئيس "سلامة الغذاء": نشدد الرقابة على واردات الأغذية لتفادي انتقال كورونا

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة ستشدد الرقابة على فحص واردات الأغذية، خاصة المصنعة من أصل حيواني، لتفادي انتقال فيروس كورونا إلى مصر.

وأوضح منصور، في تصريحات لمصراوي، أن المرض متواجد بشكل أساسي، في الصين، وأن الحالات التي ظهرت في بعض الدول الأخرى كانت قادمة من الصين.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج اعترف أمس بصعوبة الأوضاع في بلاده وتفشي فيروس كورونا، كما أغلقت الصين كافة المطارات والموانئ الموجودة بمدينتين تم اكتشاف حالات إصابة بها.

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض أغلبهم في الصين، وتوفي 56 شخصا.

وأضاف منصور أن المرض يمكنه الانتقال إلى بعض الحيوانات، التي قد تنقل بدورها العدوى للإنسان، "ولذلك سنشدد الرقابة على واردات الأغذية من أي دول يحتمل أن تنقل الفيروس لغيرها.. خاصة الأغذية المصنعة من أصل حيواني".

وقال إن الهيئة تدرس حاليا موقف انتشار المرض وتأثيره على المنتجات الغذائية التي تستوردها مصر، سواء الدواجن أو اللحوم، أو المنتجات المصنعة منهما.

وأكد منصور على ضرورة التأكد من تسوية المأكولات من أصل حيواني جيدا قبل تناولها، مثل اللحوم والدواجن واللبن والبيض.

وأشار إلى أن مصر لا تستورد أغذية من الصين، إلا بعض كميات من الثوم، والباقي منتجات صناعية.

وكان اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قال لمصرواي، في وقت سابق اليوم، إن الهيئة تفحص كل منتجات الأغذية المستوردة من كل دول العالم بنسبة 100% للتأكد من سلامتها.

وفي أقل من 48 ساعة انتشر فيروس كورونا بشكل كبير وأعلنت كل من فرنسا، وتايلاند، واليابان، والولايات المتحدة، وجود حالات إصابة بالفيروس، فضلًا عن الصين موطن الفيروس.

وتسبب فيروس كورنا في حالة من الهلع العالمي بسبب تصنيف الأطباء له بأنه شديد الخطورة ومميت، وتشبه أعراضه إلى حد كبير أعراض فيروس الإنفلونزا.

وتفقدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء أمس، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

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