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المركزي: الانتهاء من استبدال بطاقات "ميزة" بكروت المرتبات في يوليو

03:48 م الأحد 26 يناير 2020
المركزي: الانتهاء من استبدال بطاقات "ميزة" بكروت المرتبات في يوليو

بطاقة ميزة

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي، اليوم الأحد، أنه يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجدید بطاقات المرتبات الحكومیة واستبدال بطاقات الدفع الوطني "ميزة" بها، ومن المتوقع الانتھاء من المشروع في یوليو القادم.

وقال المركزي في مجلته الاقتصادية التي يصدرها قطاع البحوث الاقتصادية، إن المشروع يهدف إلى إصدار وتوزيع بطاقات المرتبات الحكومية الصادرة من البنوك باستخدام بطاقات الدفع الوطنية "ميزة"، والانتهاء من توزيعها قبل نهاية يوليو لعام 2020.

وكان البنك المركزي أعلن عن إصدار كارت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية في يناير من العام الماضي، حيث يهدف مشروع إلى إنشاء وإدارة نظام بطاقات الدفع ذات علامة تجاریة وطنیة باستخدام أحدث التقنیات والمعاییر المستخدمة عالميا الصارفات الآلیة.

وتتولى شركة بنوك مصر إدارة تلك المنظومة، والتي تھدف إلى تحقیق الشمول المالي عبر خفض الرسوم والمصاریف الخاصة بالعملیات المصرفیة، والتي تتم عن طریق البطاقات الإلكترونیة.

وكانت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي سابقا، قالت في تصريحات سابقة، إن إجمالي عدد بطاقات ميزة الوطنية الصادرة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى الآن بلغ نحو 3.5 مليون بطاقة بنحو 1.5 مليون حركة بقيمة 3.6 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه تم نشر 16 ألف نقطة بيع حكومية، و16 ألف رمز استجابة سريع.

البنك المركزي بطاقات ميزة المرتبات الحكومية قطاع البحوث الاقتصادية

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