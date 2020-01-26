مسؤول: نفحص واردات مصر الغذائية بنسبة 100% ولا نستورد أغذية من الصين

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمصراوي، اليوم الأحد، إن الهيئة تفحص جميع واردات مصر الغذائية بنسبة 100%، للتأكد من سلامتها، وإنها لا تسمح بدخول أي شحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية، والمعايير الصحية والبيئية.

وردا على سؤال مصراوي حول تشديد فحص الواردات القادمة من الصين، مع زيادة المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك الدول الأخرى التي ظهر فيها المرض، قال جابر: "نحن نفحص كل واردات الأغذية من كل دول العالم بنسبة 100% وأي شحنة غير سليمة نرفضها ولا تدخل البلاد".

وأضاف أن واردات مصر من الصين أغلبها صناعية، ولا تستورد مصر منتجات غذائية من الصين، والتي قد تثير أي مخاوف بشأن انتقال الفيروس.

"مصر تستورد من الصين منتجات صناعية وأجهزة كهربائية ومنزلية.. وكلها يتم فحصها وفقا للمواصفات القياسية.. ولا توجد واردات غذائية تذكر من الصين"، بحسب ما قاله رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أن وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء تراقبان أيضا المطارات والجمارك سواء من أجل التأكد من سلامة الركاب القادمين، وما يحملونه معهم من أمتعة، أو بضائع، للتأكد من منع انتقال العدوى إلى مصر.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج اعترف أمس بصعوبة الأوضاع في بلاده وتفشي فيروس كورونا، كما أغلقت الصين كافة المطارات والموانئ الموجودة بمدينتين تم اكتشاف حالات إصابة بها.

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض أغلبهم في الصين، وتوفي 56 شخصا.

وأعلنت أيضا كل من فرنسا، وتايلاند، واليابان، والولايات المتحدة، وجود حالات إصابة بالفيروس.

وتسبب فيروس كورنا في حالة من الهلع العالمي بسبب تصنيف الأطباء له بأنه شديد الخطورة ومميت، وتشبه أعراضه إلى حد كبير أعراض فيروس الإنفلونزا.

وتفقدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء أمس، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.