تراجع إسعار الدواجن وارتفاع كرتونة البيض مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن تراجعت بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 24 جنيها مقابل 26 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بنحو 29 جنيها.

وارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيه، لتباع في المزرعة بنحو 36 جنيها مقابل 35 جنيها الأسبوع الماضي، لتسجل 42 جنيها في الأسواق.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي لما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، و33 جنيها بالأسواق.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.