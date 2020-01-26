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تراجع إسعار الدواجن وارتفاع كرتونة البيض مع بداية تعاملات الأسبوع

12:54 م الأحد 26 يناير 2020
تراجع إسعار الدواجن وارتفاع كرتونة البيض مع بداية تعاملات الأسبوع

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن تراجعت بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 24 جنيها مقابل 26 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بنحو 29 جنيها.

وارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيه، لتباع في المزرعة بنحو 36 جنيها مقابل 35 جنيها الأسبوع الماضي، لتسجل 42 جنيها في الأسواق.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي لما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، و33 جنيها بالأسواق.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن كرتونة البيض شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية
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