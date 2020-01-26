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المصرية للاتصالات: ليس لدينا نية لبيع حصتنا في فودافون مصر

11:27 ص الأحد 26 يناير 2020
المصرية للاتصالات: ليس لدينا نية لبيع حصتنا في فودافون مصر

العلامة التجارية لفودافون

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها لم تتلق أية عروض أو مخاطبات بشأن بيع حصتها في شركة فودافون مصر في الوقت الحالي.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أنها ليس لديها نية للتصرف في حصتها في شركة فودافون مصر.

وكانت أنباء ترددت عن وجود مفاوضات من شركة اتصالات السعودية للاستحواذ على حصة شركة فودافون العالمية في وحدتها في مصر والبالغة 55%.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك الباقي شركة فودافون العالمية.

وقالت المصرية للاتصالات في البيان: "الشركة المصرية لم تتلق أية عروض أو أية مخاطبات بهذا الشأن من أية جهة ولا يوجد لدينا نية للتصرف في حصة الشركة في شركة فودافون مصر في الوقت الحالي".

وأضافت الشركة أنها ستوافي البورصة في حال اتخذت أية خطوات رسمية بخصوص هذا الأمر.

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