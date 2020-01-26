مؤشر البورصة الرئيسي يصعد مع بداية تعاملات الأسبوع
10:16 ص الأحد 26 يناير 2020
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13742 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.17%، إلى مستوى 13728 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.
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