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مؤشر البورصة الرئيسي يصعد مع بداية تعاملات الأسبوع

10:16 ص الأحد 26 يناير 2020
مؤشر البورصة الرئيسي يصعد مع بداية تعاملات الأسبوع

البورصة

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13742 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.17%، إلى مستوى 13728 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة سوق الاوراق المالية

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