حصاد عمل أول شهر لوزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت فيديو لحصاد عمل أول شهر لوزيرة الجديدة، نيفين القباج.

وتولت القباج مسؤولية الوزارة خلال التعديل الوزاري الأخير، خلفًا للوزيرة السابقة، غادة والي، التي خرجت من الوزارة لتولي مسئولية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.

ويظهر الفيديو التالي ما نفذته الوزيرة من أعمال خلال أول شهر لها في تولي مسئولية الوزارة.