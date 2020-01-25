نائب رئيس البنك الأهلي: 850 مليار جنيه إجمالي مبيعات شهادات الادخار

كتبت-منال المصري:

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم السبت، أن إجمالي أرصدة مبيعات الشهادات الادخارية بالبنك تبلغ 850 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف نائب رئيس البنك في تصريحات لمصراوي، أن هذه مبيعات محصورة في الشهادات التابعة للبنك دون شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي.

وكان البنك الأهلي قرر قبل أسبوعين خفض الفائدة 1% على الشهادات البلاتينية ذات آجال 3 سنوات مرتفعة العائد.

وسجلت الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعد الخفض 12% سنويا، ويصرف وتوزع شهريًا بدلا من 13%، كما هبطت الفائدة على العائد الذي يصرف كل ربع السنوي إلي 12.25% سنويا بدلا من 13.25% .

وأرسل البنك الأهلي المصري يوم الخميس الماضي منشورا لجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بخفض الفائدة على شهادة الاستثمار مرتفعة الفائدة ذات آجال عام بداية من بعد غدا يوم الأحد المقبل لتهبط إلى 13% بدلًا من 13.75% وذلك بداية من غدًا الأحد.

وجاء خفض الفائدة على شهادات الاستثمار بناء على قرار بنك الاستثمار القومي مالك الشهادة والتي يطرحها البنك الأهلي بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاك الثاني أي فروع، وتحظى بإقبال كبير بين العملاء.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك خفض الفائدة على الشهادات بعد تراجع معدلات التضخم السنوي، وكذلك لتحفيز العملاء على تشغيل أموالهم ودفع وتيرة الإقراض بالبنوك بدلا من الإدخار لزيادة معدلات الإنتاج.

وكان البنك المركزي قرر نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة دون تغيير في أول إجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام الجاري وذلك بعد تراجع التضخم لأقل مستوياته.