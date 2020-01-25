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وزير قطاع الأعمال يبحث مع الرئيس الجابوني تعزيز التعاون المشترك

01:39 م السبت 25 يناير 2020
وزير قطاع الأعمال يبحث مع الرئيس الجابوني تعزيز التعاون المشترك

خلال لقاء الوزير بالرئيس الجابوني

كتبت- شيماء حفظي:

التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، علي بونجو أونديمبا، رئيس جمهورية الجابون، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن اللقاء تناول سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون، وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق، كما تم استعراض نتائج زيارة الوفد المصري للجابون.

ونقل البيان عن هشام توفيق، حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

هشام توفيق قطاع الأعمال العام الرئيس الجابوني بونجو أونديمبا

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