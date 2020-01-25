شروط قرض السيارات المستعملة في بنكي مصر والأهلي بضمان أوعية الادخار

كتبت-منال المصري:

يقدم بنكا مصر والأهلي المصري قرض تمويل السيارات المستعملة بضمان أوعية ادخار للعميل، تشمل شهادة الادخار وحسابات التوفير والودائع باختلاف آجال الأوعية.

ويبيع البنكان قروض السيارات المستعملة لجميع الموظفين بشرط توافر وعاء ادخاري يغطي قيمة القرض بنسبة تمويلية تتراوح بين 75% إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة أو حساب التوفير حسب شروط كل بنك.

ويشترط البنكان أن يمول السيارات الملاكي المستعملة من خلال معرض السيارات فقط بناء على عرض السعر المقدم، ولا يشترط البنكان بعمر محدد للعميل نظرا لتوافر ضمان أموال العميل في البنك.

ويوقع العميل على الموافقة بحظر كسر الشهادة مقابل الحصول على القرض حتى سداد آخر قسط من القرض وكذلك بتجديد الوعاء تلقائيًا بسعر الفائدة السائد في هذا الوقت حتى انتهاء آجال القرض.

ويحق للعميل التقدم برفع الحظر على الشهادة قبل انتهاء القرض مقابل إجراء تسوية فورية ويتم خصم قيمة القرض بالعائد من أصل الشهادة ويسترد العميل باقي قيمة الشهادة.

ويربط البنك نسبة الفائدة على القرض، بنسبة العائد المقدم على الشهادة الادخار ويتم خصم عائد الشهادة بالإضافة إلى تسديد العميل هامش القائدة المقرر على القرض.

ويعرض مصراوي شروط تمويل السيارات المستعملة في بنكي مصر والأهلي المصري بضمان أوعية الادخار:

1-البنك الأهلي:

يقدم البنك قرض السيارات المستعملة بضمان شهادات الادخار بجميع أنواعها باستثناء الشهادة ذات العائد المتغير.

نسبة الفائدة: زيادة 3% عن سعر الشهادة أو الوديعة فإذا كانت فائدة الشهادة 12.25% يتم إعطاء القرض بفائدة 15.25%.

مدة التمويل: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الشهادة فعلى سبيل المثال يحصل العميل على قرض 80 ألف جنيه مقابل شهادة تبلغ 100 ألف جنيه ويشترط البنك توقيع العميل على موافقته على تجديد الشهادة طبقا لسعر العائد الساري وقت التجديد حتى الانتهاء من سداد القرض.

أنواع الشهادات التي يتم التمويل بضمانها: كافة أنواع الشهادات باستثناء الشهادة متغيرة العائد.

نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض يتم خصمها مرة واحدة.

2- بنك مصر:

يقدم البنك القرض بضمان الشهادات بجميع أنواعها سواء عائد ثابت أو متغير وكذلك يقدم القرض بضمان حسابات التوفير والودائع قصيرة أو طويلة الأجل.

نسبة الفائدة: زيادة 2.5% فوق نسبة الفائدة المقدمة على الوعاء الادخاري فإذا كانت الفائدة على الشهادة 12% سنويًا في الوقت الراهن يتم زيادتها ليصبح إجمالي الفائدة على القرض 14.5% ويدفع العميل الفارق ونسبته 2.5%.

نسبة التمويل: تتراوح بين 75% إلى 90% من إجمالي قيمة الوديعة وتتباين حسب شهادات بعائد ثابت أو متغير وكذلك حسب وعاء توفير أم وديعة.

مدة التمويل: يتراوح بين 12 شهرا إلى 10 سنوات كحد أقصى.

أنواع الأوعية: جميع الأوعية مثل الشهادات أو الودائع وحسابات التوفير.

نسبة المصاريف الادارية :1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.