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أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم 25 يناير

11:22 ص السبت 25 يناير 2020
أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم 25 يناير

أسعار السمك

كتب - علاء حجاج:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير، في سوق الجملة بالعبور عند نفس مستوياته أمس الجمعة، ليتراوح بين 23 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبحسب أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، فقد تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و65 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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