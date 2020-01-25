فيروس كورونا يرفع أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوى في أسبوعين

القاهرة- وكالات:

قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين أمس الجمعة حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي "كورونا" من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش أمس، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر المعدن العالمي بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.4% إلى 1571.90 دولار للأوقية، بحسب الوكالة.

وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، "السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8% في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في خمسة أسابيع وبنحو 2.6%.

وصعد البلاتين 0.4% مسجلا 1005.95 دولار للأوقية، لكنه يظل منخفضا 1.3% للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8% إلى 18.11 دولار للأوقية، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6%.