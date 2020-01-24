زيادة طفيفة في أسعار الذهب بمصر خلال الأسبوع الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيف، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليزيد سعر الجرام جنيهين اليوم الجمعة، 24-1-2020، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم الجمعة إلى نحو 685 جنيها مقابل 683 جنيها الجمعة الماضي.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار.