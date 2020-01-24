زيادة الكوسة واليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

زادت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الفاصوليا والكوسة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، انحفضت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.7 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.