تراجع البوري والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار أسماك البوري والجمبري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار البلطي اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع 4 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وتراجع سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها واحدا، ليتراوح اليوم بين 23 و 28 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.