مرتان في أقل من عام.. القصة الكاملة لخروج جلوفو من مصر (فيديوجرافيك)

كتب- علاج حجاج:

أعلنت شركة "جلوفو" لطلب وتوصيل الطعام، الخروج من السوق المصري، للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وسبق وأعلنت الشركة خروجها من مصر في مايو الماضي، قبل أن تعود مرة أخرى في يونيو الماضي التزامًا بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويوضح الفيديوجرافيك، تفاصيل انسحاب جلوفو من السوق المصري: