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مرتان في أقل من عام.. القصة الكاملة لخروج جلوفو من مصر (فيديوجرافيك)

12:09 م الجمعة 24 يناير 2020
مرتان في أقل من عام.. القصة الكاملة لخروج جلوفو من مصر (فيديوجرافيك)

مندوب لشركة جلوفو

كتب- علاج حجاج:

أعلنت شركة "جلوفو" لطلب وتوصيل الطعام، الخروج من السوق المصري، للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وسبق وأعلنت الشركة خروجها من مصر في مايو الماضي، قبل أن تعود مرة أخرى في يونيو الماضي التزامًا بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويوضح الفيديوجرافيك، تفاصيل انسحاب جلوفو من السوق المصري:

شركة جلوفو جهاز حماية المنافسة السوق المصري توصيل الطعام خدمات التوصيل

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