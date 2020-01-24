التنظيم والإدارة : تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لـ 9146 موظفا في 2019

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه انتهى من تصميم وتنفيذ 319 برنامجا تدريبيا حضره 9146 موظفا بالجهاز الإداري للدولة بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز خلال عام 2019.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ 101 برنامج تدريبي للوظائف القيادية لعدد 2734 موظفا، وتنفيذ 123 برنامجا تدريبيا للوظائف الوسطى والإشرافية لعدد 2561 موظفا.

وأضاف أنه تم تنفيذ 42 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التخصصية والمكتبية لعدد 2938 موظفا، وتنفيذ 53 برنامج تدريبي لمهارات الحاسب الآلي لعدد 913 موظفا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء أيضا من دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدريبية لـ 155 وحدة إدارية والموافقة على صرف الاعتمادات التدريبية لـ 467 وحدة إدارية.

كما صمم الجهاز 3 برامج تدريبية ودراسة مشروع اللوائح المنظمة للنشاط التدريبيي لـ 15 وحدة إدارية والقيام بإجراء 104 زيارات لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي، بحسب البيان.