خفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات العائد 13.75% من يوم الأحد

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.75% على شهادة الاستثمار "ب" لتهبط إلى 13% بدلًا من 13.75% وذلك بداية من يوم الأحد المقبل.

وتعطي شهادة استثمار "ب" ومدتها عام واحد، أعلى فائدة على مستوى الجهاز المصرفي ويصرف العائد كل شهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار "ب" عبر فروعه بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاك الثاني أي فروع، وتحظى بإقبال كبير بين العملاء.

وأكد منتصر أن قرار البنك بخفض الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أجل عام واحد جاء بما يتوافق مع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي .