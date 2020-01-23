راية تستثمر 60 مليون جنيه لإطلاق سلسلة مطاعم "جونز ذا جروسر" الاسترالية بمصر

كتب- علاء حجاج:



وقعت شركة راية للمطاعم، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية امتياز تجاري (فرانشايز) في السوق المصرية مع العلامة التجارية الأسترالية في قطاع الأغذية والمشروبات، "جونز ذا جروسر Jones the Grocer"، بحسب بيان من راية اليوم الخميس.

وقال راية إن استثمارات راية للمطاعم في العلامة التجارية من خلال ستة فروع تصل إلى أكثر من 60 مليون جنيه، وتوفر 240 فرصة عمل مباشرة.



وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية: "تخطط راية للمطاعم لزيادة استثماراتها المباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بمبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه".

وقال كريم نايف خليفة، الرئيس التنفيذي لقطاع المطاعم لدى راية القابضة، "نؤكد أن رحلة جونز ذا جروسر في مصر ستكون بمثابة قيمة مضافة لقطاع الأطعمة والمشروبات في مصر، مما سيمكننا من الوصول إلى العملاء المستهدفين مع ضمان تحسين تجربة العملاء في تناول الطعام".

وأضاف يونيب صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة جونز ذا جروسر،: " لقد قطعنا شوطاً طويلًا من النجاحات منذ افتتاح أول متجر لنا في عاصمة أستراليا، سيدني، منذ 22 عامًا، وافتتاحنا الفرع الأول في الشرق الأوسط في أبو ظبي عام 2009. واستكمالًا لمشوارنا عزمنا على العمل مع شركة راية للمطاعم لافتتاح سلسلة مطاعم عملاقة في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة."

وأشارت راية إلى أن أول فرعين من فروع هذه السلسلة سيكون في منطقتي الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، وستشتمل على منتجات التجزئة الفاخرة، واللحوم الحلال، والمخابز والحلويات، وركن الأجبان.