الشهر المقبل.. الحكومة تتعاقد مع شركة سعودية لتطوير فندق شبرد

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إنه سيتم توقيع عقد تطوير فندق شبرد مع شركة مجموعة الشريف القابضة السعودية الشهر المقبل.

وأضافت حطبة، أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث " التابعة للقابضة للسياحة، والمالكة للفندق، وقعت اتفاقا بالأحرف الأولى مع الشركة السعودية، ويتم حاليا مراجعة العقود النهائية تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي خلال 3 أسابيع.

وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الفندق 1.4 مليار جنيه، بحسب حطبة.

وفازت الشركة السعودية، بمناقصة التطوير، من بين 4 عروض فنية ومالية، تقدمت لطرح تطوير وإدارة فندق شبرد بينها عرضين كويتيين، وآخر عراقي.

وكانت الشركة طرحت في سبتمبر الماضي، مشروع تطوير شبرد في إطار استراتيجية الشركة القابضة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أصولها.

وقال شريف البنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، لمصراوي في وقت سابق، إنه تم تعديل كراسة شروط التطوير لتصبح (شراكة تطوير وإدارة) بحيث يكون على المستثمر الذي سيتم اختياره ضخ استثمارات بنحو مليار جنيه لتطوير الفندق، بالإضافة إلى إدارته.

وكانت الشركة القابضة، ألغت مناقصة سابقة لتطوير شبرد، في ديسمبر 2018، بعدما تلقت عرضين في المناقصة من شركتين خالفا كراسة الشروط.

وكانت المناقصة الملغاة، تهدف لاختيار مستثمر للمساهمة بنسبة 51% في رأسمال شركة جديدة يتم تأسيسها برأسمال 100 مليون دولار لتملك وتطوير فندق شبرد، ويمثل فيها الفندق حصة عينية لشركة إيجوث.