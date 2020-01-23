راية القابضة تتلقى 12 عرض اهتمام للاستثمار في أمان هولدنج

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة راية القابضة للاستثمار، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تلقت 12 عرض اهتمام من قبل عدة مستثمرين أجانب ومحليين، للاستثمار في شركتها التابعة أمان هولدتج للخدمات المالية غير المصرفية.

وأضافت الشركة، أن العروض تأتي ضمن عملية إعادة هيكلة الشركة وزيادة ررؤس أموالها.

وتلقت الشركة عروضا من مؤسسات استثمار ذات ملاءة مالية عالية، لسعيهم لضخ استثمارات جديدة داخل مجموعة شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية، لتسريع عملية النمو وزيادة حجم الأعمال، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة بالشركة، بحسب البيان.

ووفقا لبيان البورصة، فإن مجلس إدارة شركة راية القابضة لم يقم بعد بدراسة واعتماد ذلك لحين تلقي عروض استثمار أو شراء غير ملزمة من قبل هؤلاء المستثمرين، وستسعى الشركة حينها إلى عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ للنظر في تلك العروض.

ومن المتوقع الإفصاح عن أية قرارات أو معلومات في حين اتخاذ الشركة القرار والموافقة من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك تماشيا مع قواعد الإفصاح المقيدة بالبورصة، بحسب البيان.