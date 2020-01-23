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مبيعات عربيىة تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

02:56 م الخميس 23 يناير 2020
مبيعات عربيىة تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13728 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 24.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.8%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13752 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

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