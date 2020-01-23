تراجع صادرات جازبروم الروسية من الغاز لأوروبا بمقدار الربع في يناير

القاهرة- وكالات:

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن شركة جازبروم الروسية تتوقع تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في يناير الجاري بمقدار الربع على أساس سنوي إلى ما يتراوح بين 13 و13.3 مليار متر مكعب تقريبا بسبب الطقس الدافئ، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة بيانات عن شركة جازبروم وشركات أوروبية، أشارت فيها إلى أن كميات يناير الجاري قد تكون الأدنى في 5 سنوات.

وضخت الشركة أيضا بفعالية الغاز إلى منشآت تخزين في أوروبا العام الماضي بسبب ضبابية متعلقة باتفاق مع أوكرانيا لنقل العاز إلى أوروبا.

وفي نهاية المطاف جرى توقيع اتفاق جديد لمدة خمس سنوات في الأيام الأخيرة من 2019.

وأحجمت جازبروم عن التعليق قائلة، "إن الشركة تورد الغاز إلى أوروبا بما يتماشى مع طلبات العملاء".