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لبنان يسعى لاقتراض بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل شراء سلع أساسية

01:55 م الخميس 23 يناير 2020
لبنان يسعى لاقتراض بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل شراء سلع أساسية

غازي وزني وزير المال اللبناني

القاهرة- وكالات:

قال غازي وزني وزير المال اللبناني، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية، بحسب صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية.

وشكل لبنان حكومة جديدة الثلاثاء الماضي، ويأمل أن تنجح في استعادة الثقة وتأمين تمويل مطلوب بشدة من المانحين الأجانب في ظل أزمة مالية عميقة.

وقال وزني "سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية".

وتابع "سيغطي هذ الضخ احتياجات البلد لمدة عام وسيساهم أيضا في خفض الطلب على الدولار الأمريكي".

ودفع نقص حاد في الدولار البنوك لفرض قيود على عمليات السحب والتحويل ألحقت ضررا بالليرة اللبنانية وعززت التضخم.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مع عدة سفراء أجانب اليوم الخميس في إطار تطلع البلد المثقل بالدين لحشد دعم.

ويتعين على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد ومنها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في مارس المقبل.

وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي خلال 2018، كانت مرهونة بإصلاحات فشل حتى الآن في تطبيقها، وفقا للوكالة.

لبنان غازي وزني وزير المال اللبناني ازمة اقتصادية

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