تأكيدا لمصراوي.. أبوظبي الأول يبدأ مفاوضات للاستحواذ على بنك عوده مصر

كتبت- منال المصري:

قال بنك أبوظبي الأول في خطاب لبورصة أبوظبي في الإمارات، إن البنك يجري مناقشات حصرية مع مجموعة بنك عوده للنظر في إمكانية الاستحواذ على وحدته في مصر.

ويأتي هذا الخطاب تأكيدا لما نشره مصراوي يوم الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر مصرفية مسؤولة، قالت إن ثلاثة بنوك إقليمية ناشطة في مصر، تدرس شراء فرع بنك "عوده" اللبناني في مصر تشمل بنك الكويت الوطني، و أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني.

وأشار البنك في خطابه إلى أن هناك فريقا مختصا يقوم حاليًا بالنظر في عملية الاستحواذ المحتملة ولم يتم حتى الآن عن الإعلان عن أي تقييمات .

وأكد البنك، على أن هذه المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع أي اتفاقية استحواذية والتي ستخضع لاحقا لموافقات الجهات التنظيمية.

وأكد أن هذه المناقشات ضمن استراتيجية أبوظبي الأول للنمو المحلي والدولي .

وكان المدير المالي لبنك "عوده" تامر غزالة، قال في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من عدة بنوك، وذلك ضمن اتجاه من البنوك اللبنانية للتخارج من السوق المصري والدول الأخرى بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، أدت إلى توقف النمو تقريبا وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج، بالإضافة إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وتمر البنوك اللبنانية بالعديد من الأزمات بسبب الضغوطات التي تعاني منها مثل تراجع تصنيفها الائتماني، وفرض البنك المركزي اللبناني على المصارف زيادة رأسمالها.