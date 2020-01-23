أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% يهبط بفعل مخاوف انتشار فيروس الصين

12:38 م الخميس 23 يناير 2020
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% يهبط بفعل مخاوف انتشار فيروس الصين

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع، اليوم الخميس، وتراجعت بأكثر من 1% بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفش لوباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد قبل 20 عاما تقريبا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.4%، إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر الماضي بعد هبوطه بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.6%، إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر الجاري، وانخفض العقد 2.7% أمس الأربعاء.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصا منذ ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال جيه.بي مورجان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة، "نتوقع صدمة سعرية تصل إلى خمسة دولارات للبرميل إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس بناء على تحركات أسعار النفط التاريخية".

أسعار النفط فيروس الصين فيروس كرونا وباء التهاب الجهاز التنفسي

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 23-1-2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة