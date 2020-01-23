أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% يهبط بفعل مخاوف انتشار فيروس الصين

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع، اليوم الخميس، وتراجعت بأكثر من 1% بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفش لوباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد قبل 20 عاما تقريبا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.4%، إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر الماضي بعد هبوطه بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.6%، إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر الجاري، وانخفض العقد 2.7% أمس الأربعاء.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصا منذ ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال جيه.بي مورجان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة، "نتوقع صدمة سعرية تصل إلى خمسة دولارات للبرميل إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس بناء على تحركات أسعار النفط التاريخية".