المشاط: نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في التنمية

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مصر، من خلال دفع التعاون بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة أن هذه الجهود تسهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، فى جلسة حول "مستقبل المساواة بين الجنسين"، في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية، والذي انطلق أمس الأول الثلاثاء ويختتم أعماله غدا الجمعة.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل مع شركاء مصر في التنمية، لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد المشاركون في الجلسة، بجهود مصر خلال السنوات الماضية في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنفيذ استثمارات في بناء رأس المال البشري من خلال زيادة إلحاق المرأة بالتعليم العالي، وفقا للبيان.

وتأتي هذه الجلسة في إطار استضافة المنتدى مبادرات جديدة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المنتدى إلى الوصول إلى المساواة بين الجنسين عام 2050 خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وحضر الجلسة فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وماريا فرناندا سواريز لوندونو، وزيرة الطاقة بكولومبيا، وآن فينوكان، نائب رئيس بنك أوف أمريكا، وسعدية زاهيدي العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حضر الجلسة جيرالدين ماتشيت، المدير المالي لشركة رويال دي إس إم الهولندية التي تعمل في مجالات الصحة والتغذية، وكارولين تاستاد، رئيسة المجموعات لأمريكا الشمالية بشركة بروكتر آند جامبل الأمريكية، وساديا زهدي، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، وأدارت الجلسة، مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال الإماراتية".