ايتيدا تبحث تعميم منظومة التوقيع الإلكتروني بقطاعي التأمين والخدمات

كتبت- علاج حجاج:

بحثت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع أحمد شهاب العضو المنتدبل شركة قناة السويس للتأمين، سبل تعظيم الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة، ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي بشكل عام.

وتطبق الشركة منظومة التوقيع بقطاع التأمين، منذ عام 2016، وقال أحمد شهاب، إن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، بحسب البيان.

وأضاف شهاب، أن الشركة أصبحت تستخدم تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات ويصل عددها 50 فرعا عند إصدار كافة الوثائق والعقود وبوالص التأمين للعملاء والتي لا تقل سنويا عن 15 ألف مستند.

وقالت هالة الجوهري، إن الهيئة تسعى دائما إلى توسيع نطاق مشروعات التوقيع الإلكتروني على المستويين التجاري والحكومي ونشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في مصر بغرض تيسير وتأمين التعاملات الرقمية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.

واستعرض مسئولو "ايتيدا" المميزات التي حصلت عليها الشركة نتيجة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة وشركة "إيجيبت تراست"، والتي ساهمت في زيادة مستويات تأمين المعاملات الإلكترونية.

كما تضمن اللقاء تسليم شهادة اعتماد الهيئة لتطبيق تحديثات البرمجيات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني بالشركة طبقا للتوصيات الخاصة بالهيئة، حيث سلمت الجوهري شهادة الاعتماد إلى العضو المنتدب لشركة "ايتيدا"، وعبر عن سعادته لما لمسه من احترافية وتعاون مع فريق العمل بالهيئة وأثني على الجهود المبذولة لتطبيق منظومة توقيع إلكتروني رائدة وفعالة في قطاع التأمين.

وتتضمن التحديثات العديد من المزايا الفنية للشركة من أهمها: تيسير العمليات التشغيلية، وإجراءات تجديد صلاحية شهادات التوقيع الإلكتروني لديها والحد من عمليات التزوير لبوالص التأمين، وتقنين تداولها إلكترونيا.