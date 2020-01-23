مصر تبحث مع "الإسلامي للتنمية" تعزيز نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطارق الملا، وزير البترول، مع بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعميق التعاون بين مصر والبنك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، يأتي بحث تعميق التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

جاء اللقاء على هامش مشاركة وزيري التعاون الدولي والبترول بالمنتدى الاقتصادى العالمي بمدينة دافوس السويسرية والذي انطلق أمس الأول الثلاثاء ويختتم أعماله غدا الجمعة.

وتركز الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية على 4 محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، والحد من التفاوتات الإقليمية، والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة.

كما تتضمن هذه المحاور تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال "جنوب- جنوب"، وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي، وفقا للبيان.

وناقش الجانبان، أيضا دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مع توسع البنك في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبناء القدرات.

وتبلغ محفظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو 12.8 مليار دولار في قطاعات الكهرباء، والبترول، والزراعة، والري، والصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للبيان.

وأكدت رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع شركائها من مؤسسات التمويل الدولية ومنهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في عدة مجالات للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب وزير البترول، عن تطلعه إلى استمرار التعاون الناجح بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنوات قادمة والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته.

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا إلى مكانة مصر باعتبارها عضوا مؤسسا بالبنك، كما أنها تعد من أكبر 5 دول تستفيد من برامج البنك، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والتشريعي، والشراكة مع القطاع الخاص.