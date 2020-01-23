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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:21 ص الخميس 23 يناير 2020
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 23 و28 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا، بسوق العبور اليوم، ليتراوح بين 50 و65 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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