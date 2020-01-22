من أجل ديلفري هيرو.. "السعدني" يستقيل من شركة "اطلب"

كتب- علاء حجاج:

تقدم وليد السعدني، العضو المنتدب لشركة "اطلب" المتخصصة في طلب وتوصيل الطعام، باستقالته، اليوم الأربعاء، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

وأضاف المصدر لـمصراوي، أن السعدني سيُعين كمستشار لشركة ديليفري هيرو بمنطقة الشرق الأوسط.

انضم وليد إلى اطلب في عام 2006 عندما كانت الشركة مملوكة لشركة لينك دوت نت، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى A15 والتي باعتها لمجموعة روكيت إنترنت والتي بدورها باعتها إلى شركة ديليفري هيرو خلال السنوات الأخيرة، وتولى السعدني قيادة الشركة لمدة خمس سنوات منهم ثلاث سنوات تحت ملكية ديلفري هيرو.

يأتي رحيل وليد في الوقت الذي تقوم به شركة ديلفري هيرو بإعادة هيكلة شركات ها في المنطقة .

واطلب هي حاليا العلامة التجارية الوحيدة العاملة في مصر تحت مظلة ديلفري هيرو بخدمة طلب وتوصيل الطعام.

وكانت شركة كاريدج التابعة لمجموعة ديلفري هيرو قد توسعت في السوق المصري خلال العام الماضي عقب إعلان شركة جلوفو الخروج من مصر قبل أن تتراجع وتخرج من مصر بعد خمس أشهر من إطلاق خدماتها في السوق المحلي.

عيّنت ديلفري هيرو صوفين مرزوقي ، المدير التنفيذي السابق لشركة جوميا والتي أنضم مؤخراً إلى ديلفري هيرو كمدير إداري مؤقت لشركة أطلب.

وكانت شركة جلوفو لطلب وتوصيل الطعام أعلنت مساء أمس خروجها بشكل مفاجئ من مصر وثلاث أسواق أخرى، وأرجعت الشركة في بيان صحفي قرارها الى تركيزها على عدد من أسواق أمريكا الجنوبية أملا في تحقيق الربحية خلال عام 2021.