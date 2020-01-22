المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لشركة مدينة نصر للإسكان

كتبت- منال المصري:

أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إصدار أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، تأتي العملية بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حاليا وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري.

وأصدر المصرف المتحد خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه، في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.

وقال القاضي، إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار إلى أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدى القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجأ هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كاحد الحلول البديلة للتمويل او القروض البنكية.

وأضاف أن المصرف المتحد يقدم على هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها : إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية، أو من خلال خدمة الانترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع.

والمصرف المتحد سيكون مسئولا عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير. وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد، بحسب البيان.