أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لشركة مدينة نصر للإسكان

04:58 م الأربعاء 22 يناير 2020
المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لشركة مدينة نصر للإسكان

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

كتبت- منال المصري:

أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إصدار أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، تأتي العملية بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حاليا وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري.

وأصدر المصرف المتحد خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه، في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.

وقال القاضي، إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار إلى أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدى القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجأ هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كاحد الحلول البديلة للتمويل او القروض البنكية.

وأضاف أن المصرف المتحد يقدم على هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها : إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية، أو من خلال خدمة الانترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع.

والمصرف المتحد سيكون مسئولا عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير. وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد، بحسب البيان.

المصرف المتحد مدينة نصر للإسكان

الخبر التالى:

أسعار الدولار ترتفع في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول بنهاية التعاملات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد مفاوضات واشنطن.. توجيه جديد من السيسي بشأن مفاوضات سد النهضة