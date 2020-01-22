رحلة تراجع مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر لرقم غير مسبوق (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية وصلت حاليا إلى 200 مليون دولار مقابل 900 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي بنسبة تراجع 77.8%، بحسب موقع العربية نت.

ويعتبر هذا المستوى هو رقم غير مسبوق للمستحقات المتأخرة لشركاء البترول، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على القطاع عبر ضخ استثمارات جديدة من شركات عالمية وتحقيق اكتشافات غازية ونفطية، أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اعتبارا من سبتمبر 2018.

وواصلت مصر بذلك رحلة سداد المستحقات المتأخرة لشركاء البترول الأجانب والتي بدأتها منذ عام 2013، وأوشكت على الانتهاء، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في نهاية يونيو 2012.

ويرصد مصراوي خلال الجراف التفاعلي التالي، رحلة سداد مصر مستحقات لشركات البترول الأجنبية في نحو 7 سنوات.