ما مصير مندوبي جلوفو بعد خروجها من مصر؟

كتب- علاء حجاج:

خرجت شركة جلوفو لطلب وتوصيل الطعام رسميًا من مصر بإعلانه توقف خدماتها أمس في بيان صحفي.

وأعلنت الشركة مساء أمس الانسحاب من مصر، بالإضافة إلى 3 أسواق أخرى وهي تركيا وبورتوريكو وأوروجواي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها شركة جلوفو خروجها من مصر، حيث سبق وأعلنت الشركة خروجها من مصر في مايو الماضي، قبل أن تعود مرة أخرى في يونيو الماضي التزاما بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال أحد مندوبي التوصيل بجلوفو لمصراوي، إن الشركة أخبرتهم أمس في رسالة عبر التطبيق الإلكتروني بوقف نشاطها في مصر بداية من أمس 21 يناير، على أن يتوقف التطبيق تماما عن تقديم الخدمة خلال أسبوعين.

وقال إن القرار كان مفاجئًا للمندوبين والمديرين، مستدلًا على صحة كلامه بقيام الشركة بإضافة منطقة جديدة لتقديم خدماتها بها الشهر الماضي وهي منطقة المقطم، فضلا عن زيادة عدد المندوبين خلال الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف أن الشركة أخبرتهم بحصولهم على كافة مستحقاتهم يوم الثلاثاء المقبل من عمولات وغيرها من المستحقات القديمة لدى الشركة.

وأوضح أن الكثير من المندوبين ذهبوا لتقديم طلب للالتحاق بالعمل بشركتي مرسول للتوصيل وأوبر ايتس، وخاصة أن عدد مندوبي جلوفو يتجاوز 2000 مندوب توصيل.

ويعمل في السوق المصري أكثر من 4 شركات في مجال طلب وتوصيل الطعام منها اطلب وهي الشركة المملوكة لديلفري هيرو المالكة لنحو 16% من شركة جلوفو العالمية، وشركة أوبر التي تقدم خدمات أوبر أيتس، وlucky والمنيوز ومرسول.



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