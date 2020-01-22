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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 0.8% بنهاية تعاملات الأربعاء

03:00 م الأربعاء 22 يناير 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 0.8% بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 13752 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 103.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 58 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 45 مليون جنيه.

البورصة مشتريات المستثمرين الأجانب سوق الاوراق المالية

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