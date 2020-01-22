مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 0.8% بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 13752 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 103.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 58 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 45 مليون جنيه.