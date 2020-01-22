رغم تراجع الدولار.. أسعار البن المحوج ترتفع 10% بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البن ارتفعت خلال الأيام الماضية، في الأسواق مع زيادة الإقبال على الشراء، برغم من تراجع الدولار.

وأضاف فوزي، أن سعر البن المحوج ارتفع بحوالي 10%، ليتراوح السعر في الأسواق بين 120 و140 جنيها مقابل 100 جنيه و120 جنيها.

وأرجع فوزي ارتفاع سعر البن المحوج بالأسواق إلى زيادة سعر الحبهان، والذي يعتبر أحد المكونات التي تضاف للبن المحوج، بأكثر من 120%، مما آثر على سعر البن.

كما ارتفع سعر كيلو البن السادة إلى سعر يتراوح بين 88 جنيها و100 جنيه مقابل 80 و94 جنيها، تآثرا بارتفاع السعر عالميا، بحسب فوزي.

وأضاف فوزي، إنه يتم استيراد البن بنسبة 100%، لذلك فإن الأسعار المحلية تتآثر بالسعر العالمي.

وقال رئيس الشعبة، إنه برغم زيادة الأسعار فإن السوق يشهد زيادة في الإقبال على الشراء، "البن من السلع إللي الإقبال بيكون عليها أكتر في الشتا عن الصيف حتى لو السعر ارتفع".

وتابع فوزي، إن تراجع سعر الدولار لم يؤثر على الأسعار بالأسواق، متوقعا تراجع الأسعار إذا استمر الدولار في الهبوط خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك منذ بداية العام الجاري بنحو 25 قرشا، ليصل سعر الشراء اليوم إلى نحو 15.7419 جنيه للشراء، و15.8419 جنيه للبيع، مقابل 15.9931 جنيه للشراء، و16.0931 جنيه للبيع نهاية العام الماضي.