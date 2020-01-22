وزيرة التعاون الدولي تبحث مع أوبر تغطية المناطق الأكثر احتياجا في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جوستين كينتز وبيري ديمتري، نائبي رئيس شركة اوبر، توسيع نشاط الشركة الجغرافي في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية والمنعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وقال نائبا رئيس أوبر، إن مصر تعتبر أكبر سوق بالنسبة لشركتهما في أفريقيا، معربين عن رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية من أجل تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.

كما بحثت الوزيرة مع ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء فاعليات المنتدى على مدار العام.

ويأتي هذا التعاون في ضوء ما تتضمنه فعاليات المنتدى من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأعربت رانيا المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التي تهدد العالم الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس.

كما تتضمن هذه الموضوعات جعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا، بحسب البيان.