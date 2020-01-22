الرقابة المالية تبحث مع قيادات نسائية تمثيل المرأة بمجالس الإدارة

كتبت- شيماء حفظي:

التقى محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بعدد من الكوادر النسائية المهتمة بملف تمثيل المرأة بمجالس الإدارة لتبادل الرؤى والخبرات الدولية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن اللقاء يأتي لتفعيل قرارات الهيئة التي صدرت بهدف إعطاء المرأة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح عمران أن اللقاء يمثل إحدى حلقات التواصل ومد الجسور لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والخاصة بضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد على أهمية العمل الجماعي والتنسيق مع رائدات، ومؤسسي مبادرات تمكين المراة والمناداة بتمثيلها في مجالس الإدارة من أجل إطلاق منصة إلكترونية تتضمن قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية بالشركات المٌلزمة بتطبيق قرارات الهيئة.

وأضاف عمران أن الهيئة تسعى لتقديم المساعدة للشركات في تحقيق فعالية وجود المرأة في مجالس الإدارة وتحسين الأداء المالي بها، من خلال إتاحة قاعدة بيانات للاختيار من بينها وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة واتجاهاتها، ووفقاً لما تراه قيادة الشركة من ملاءمة ومناسبة تواجد إحدى الكوادر النسائية الموصي بها من قبل لجنة الاختيار.

وحضر اللقاء الدكتورة غاده هويدي -عميد مشارك في كليه إدارة الأعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة ومؤسس مرصد المرأة في مجالس الإدارات، والأستاذة سالي عباس مدير مساعد حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة وغادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة، ودينا عبد الفتاح رئيس تحرير جريدة أموال الغد ونهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة نستلة والأستاذة مي عياد عن مؤسسة فولبرايت بجانب عدد من القيادات النسائية بالهيئة .

وأعرب عمران عن تقديره للجهود التي بذلتها مبادرة الجامعة الأمريكية في الانطلاق كخطوة أولى بإنشاء قاعدة البيانات للكفاءات النسائية لتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للظهور والتواجد أمام الشركات للاختيار بينهم.

وكشف عمران، عن توجه هيئة الرقابة المالية نحو تعزيز مبادرة الجامعة الأمريكية وتضافر الجهود معها حتى يتم إتاحة أكبر عدد ممكن من السيدات المؤهلة للمناصب القيادية، وحرص الأذرع التدريبية بالهيئة على التعاون مع جهات التدريب المتخصصة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على تدريب وتأهيل السيدات من مختلف القطاعات الراغبة في تحسين قدراتها وإمكانياتها تمهيدا لترشيحهن للانضمام إلى قاعدة البيانات.

وفي هذا الإطار يهيب عمران بالشركات الكبرى وقيادتها الرشيدة أن تقوم بالتواصل مع جهات التدريب والتأهيل لخلق جيل جديد من السيدات الرائدات في مختلف المجالات، تمهيدا لتوسيع دائرة الاختيار أمام الشركات لتحقيق المنفعة العامة والنهوض بالقطاعات المختلفة.

والجدير بالإشارة أن رئيس الهيئة سبق وأعلن عن قيام الرقابة المالية بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن عددا من الكوادر النسائية بعد التوافق عليهن من قبل لجنة مشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات في مصر، وضعا في الاعتبار أن اللجنة سيكون نصف أعضائها من النساء.