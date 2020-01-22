أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-1-2020

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر شراء الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.85 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.