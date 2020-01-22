البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13667 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.97%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 13639 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.