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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

10:26 ص الأربعاء 22 يناير 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13667 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.97%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 13639 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة سوق الاوراق المالية

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