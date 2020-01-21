للمرة الثانية.. "جلوفو" تقرر الخروج من السوق المصري

كتب - علاء حجاج:

أعلنت، اليوم، شركة جلوفو لطلب وتوصيل الطعام الانسحاب من مصر بالإضافة إلى ثلاثة أسواق أخرى، وهي تركيا، بورتوريكو، وأوروجواي .

وبحسب بيان صحفي، حصل مصراوي على نسخة منه، قالت الشركة: إن هذا القرار جاء في إطار استراتيجية الشركة نحو تدعيم مكانتها عالمياً، وإعادة توزيع مواردها على المناطق الرئيسية التي تمكنها من الوصول إلى الربحية المستهدفة بحلول عام ٢٠٢١.

وأضافت الشركة، أنه بداية من اليوم ٢١ يناير ، ستوقف الشركة عملياتها في ٨ مدن من إجمالي ٣٠٦ مدينة تتواجد فيها حالياً، ولقد ساهمت هذه المدن بنسبة ١,٧٪ من إجمالي مبيعات الشركة في عام ٢٠١٩.

وقال أوسكار بيير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوفو، إن قرار الخروج جاء للتركيز على استراتيجية الشركة التي تستند إلى التركيز على الأسواق التي من خلالها تحقق النمو وتصل الربحية.

وأضاف بيير، أن هذا القرار سيساعد الشركة في تدعيم تواجدها في جنوب غرب وشرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، والوصول إلى الربحية المستهدفة بحلول أوائل عام ٢٠٢١."

وبحسب البيان، سيظل التطبيق متاح في تركيا، ومصر، وبورتوريكو وأوروجواي لبضعة أسابيع، وستستمر الشركة في تقديم الدعم لكلٍ من مندوبي التوصيل والعملاء والشركاء حتى انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وكانت شركة جلوفو تخارجت من السوق المصري منتصف العام الماضي بعد اتفاق مع شركة ديليفري هيرو، والتى تملك 16% من جلوفو العالمية، وتمتلك كامل شركة اطلب منافسة جلوفو في السوق المصري، إلا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ألزم جلوفو بالعودة للسوق المصري عقب خروجها بشهر بسبب مخالفة الاتفاق لقانون حماية المنافسة.​