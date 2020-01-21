بالم هيلز توقع عقد قرض متوسط الأجل بـ 505 ملايين جنيه مع الأهلي المتحد

خلال توقيع عقد القرض بين بالم هيلز والبنك الأهلي ا

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، إنها أبرمت اتفاقية تمويل لقرض متوسط الأجل بقيمة 505 ملايين جنيه مع البنك الأهلي المتحد مصر، وذلك ليحل قرض متوسط الأجل قائم مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة أنها ستقوم من خلال القرض بإعادة تمويل الرصيد المستحق للقرض القائم على مشروع "بالم باركس"، بالإضافة إلى تمويل التكلفة الاستثمارية المحدثة للمشروع وأعمال التطوير المتبقية لإتمام المشروع بالكامل.

وذكرت أنها حصلت على شروط تمويل وصفتها بأنها "مميزة" من الأهلي المتحد، مقارنة بشروط التمويل الخاصة بالقرض القائم.

وقال ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذي: "نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المتحد والتي تعد الثانية من نوعها وذلك من ضمن برنامجنا لتحسين الرافعة المالية للشركة".

وأضاف منصور: "من خلال تلك الاتفاقيات، تعمل بالم هيلز على تعزيز وضعها المالي وتقليص التكاليف التمويلية عن طريق تحسين شروط الائتمان المصرفية بالاستفادة من مراحل نضج وارتفاع مؤشرات الأداء الذي حققته مشروعات الشركة".

وتابع:"نؤكد أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهنا الاستراتيجي نحو تحسين الرافعة المالية، وخفض تكاليف التمويل وتحسين التدفقات النقدية للشركة".