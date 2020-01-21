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إيجاس: كسر خط الغاز الطبيعي بالمنصورة سببه حفار مياه

05:12 م الثلاثاء 21 يناير 2020
إيجاس: كسر خط الغاز الطبيعي بالمنصورة سببه حفار مياه

الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس

القاهرة - وكالات:

قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن حادث كسر خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة وقع نتيجة إصابته بواسطة حفار تابع لشركة المياه.

وأضافت الشركة، أنه تم على الفور تأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التسرب الناتج عن الاصطدام دون قطع الغاز، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق.

وكانت منطقة سندوب التابعة لحى غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شهد نفجار لماسورة الغاز الرئيسية المغذية للمنطقة.

الغاز الطبيعي كسر خط الغاز المنصورة

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