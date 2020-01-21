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تفاصيل 9 اتفاقيات وقعتها مصر مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز (فيديوجرافيك)

04:11 م الثلاثاء 21 يناير 2020
تفاصيل 9 اتفاقيات وقعتها مصر مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز (فيديوجرافيك)

جانب من توقيع الاتفاقيات

كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا وزير البترول، أمس الاثنين، 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بمناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط، باستثمارات بلغ الحد الأدنى لقيمتها الإجمالية نحو 452 مليون دولار.

وتضمنت الشركات الموقعة لهذه الاتفاقيات عددا من الشركات العالمية مثل شل وأباتشي وبتروناس.

ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل الاتفاقيات التسع التي وقعتها مصر، بحسب بيانات وزارة البترول.

البحث عن البترول طارق الملا وزير البترول

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