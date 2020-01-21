التضامن: تخصيص 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة "مراكب النجاة"

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تخصيص عدد من التدخلات ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تصل إلى 50 مليون جنيه، يقدم منها 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى.

ومبادرة مراكب النجاة، مبادرة رئاسية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب البيان، تشمل تخصيص مبلغ بقيمة 10 ملايين جنيه تقدم في صورة تمويلات لقروض حسنة بدون فوائد بمتوسط القرض 15 ألف جنيه بفترة سماح ٦ أشهر.

كما تشكل تخصيص مبلغ بقيمة 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية يتم دراسة نوعيتها وإماكنها تبعاً لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة، وتخصيص مبلغ بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وقررت الوزيرة تكليف عدد من الرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التي ستعمل في المبادرة لإجراء البحوث الميدانية، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة للقيام بمسوحات ميدانية وبحوث في المحافظات المعنية.

وتستهدف هذه المسوحات حصر أعداد الشباب المستهدفين في المبادرة، وعمل استبيان لتحديد سمات ومكونات شخصية هؤلاء الشباب.

وأكدت القباج، أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تشمل أكثر من 30 مليون مواطن، وتسهيل دخول الجمعيات المساهمة في المبادرة فيها، مضيفا أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة الهجرة لتشكيل لجنة تنسيق عليا.

وأشارت القباج، إلى أن هذه المساهمات عبارة عن مجموعة من الدعم المالي ودمج العديد من برامج الوزارة في المبادرة، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات.

وأضافت القباج، أن الوزارة عقدت لقاء تنسيقيا مع 23 جمعية أهلية والتي شاركت في المائدة المستديرة الأسبوع الماضي، مضيفا أن الجمعيات تم اختيارها بناء على خبراتها في مجالات التمكين الاقتصادي.

وقالت القباج، إن فريق العمل بالوزارة تواصل مع الجهات التي حضرت اللقاءات التشاورية والمائدة المستديرة حتى انتهاء المهلة المعطاة لهم يوم 16 يناير.

وأضافت القباج أن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل ونقل الأصول الإنتاجية، وتنمية المشروعات متناهية الصغر وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص.

كما تشمل أنشطة الشمول المالي وتعزيز الوعي بقيمة العمل والسلوك الايجابي نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرة بأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي الذي أطلقته الوزارة العام الماضي وهو برنامج "فرصة" للنهوض بالفئات القادرة على العمل من الشباب والنساء، حيث بدأ خطوات تنفيذه في العديد من المحافظات.